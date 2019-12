Cristiano Ronaldo, la nuova villa da 7 milioni acquistata a Lisbona è veramente da urlo!

Cristiano Ronaldo ha acquistato l’appartamento più costoso mai venduto a Lisbona per la cifra record di 7,2 milioni di euro.

La stella della Juventus, e della nazionale portoghese, ha comprato l’appartamento nella capitale portoghese di Lisbona nel luglio dello scorso anno, ma solo recentemente è emersa la notizia del suo acquisto.

Secondo quanto riferito, l’ex stella del Real Madrid ha vinto una dura guerra di offerte contro altri due milionari per acquistare l’appartamento di lusso da oltre 7 milioni, nell’edificio Castilho 203 nella zona di Avenida de Liberdade.

È stato riferito che si tratta di una villa da 940 metri quadrati e comprende un centro benessere, una piscina coperta, una palestra, e tre ampie camere da letto, tutto accessoriato con i più moderni elettrodomestici disponibili sul mercato.

L’ultima villa da urlo acquistata da Cristiano Ronaldo

L’ultima acquisizione immobiliare di Ronaldo si trova vicino al Parco Eduardo VII, vicino al quartiere in cui ha trascorso la parte iniziale della sua carriera, quando giocava per lo Sporting Lisbona. Lo stesso 34enne portoghese, ha ammesso, che all’epoca era così “al verde” da dover chiedere ad un ristorante della zona, di regalargli qualche hamburger per mettere qualcosa sotto i denti.

L’appartamento si aggiunge al grande impero immobiliare di Ronaldo, con l’ex stella del Real Madrid che ha recentemente venduto una splendida dimora per 2,5 milioni di euro al suo ex compagno di squadra meregue, Pepe, situato nella zona di Geres, nel nord del Portogallo.

Secondo quanto riferito, la villa è stata costruita da zero dieci anni fa, durante il suo periodo al Manchester United, ed è stata utilizzata quando la superstar voleva godersi un po’ di privacy, lontano da occhi indiscreti.