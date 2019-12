Cannavacciuolo, il prezzo del cenone di Capodanno firmato dallo chef è davvero molto alto. Come si legge sul sito ufficiale di Villa Crespi.

Villa Crespi è uno dei ristoranti più famosi ed importanti d’Italia. Si trova a Napoli, su un luogo rialzato che concede a chi si affaccia una vista straordinaria ed un paesaggio incredibile. E’ lì che il famosissimo chef Antonino Cannavacciuolo tiene la sua punta di diamante, il suo amato ristorante. Lo chef televisivo ha uno staff di primissimo livello ed ogni piatto che abbandona la cucina per essere servito in sala, è curato alla perfezione e regala emozioni incredibili. Le recensioni parlano chiaro e per questo il locale è spesso sold out. In particolare potrebbe esserlo a capodanno, quando in molti decidono di passare fuori le feste. Da poco è stato pubblicato il menù per la fine dell’anno ed il prezzo sta facendo impazzire le persone sui social networks.

Cannavacciuolo, prezzo cenone Capodanno nel suo ristorante: che cifra!

Di seguito il menù composto da ben 11 portate. I cibi sono ricercati, con ingredienti particolari e molto pregiati. Un vero e proprio viaggio firmato da uno degli chef più importanti d’Italia, che vi regalerà un sogno. Ma questa avventura è tutt’altro che economica. Di seguito l’intero elenco delle portate ed infine il tocco amaro: il conto.

Il menù completo con prezzo

Stuzzichino dello Chef

*

Branzino e caprino, erbe spontanee e mela verde

*

Carne cruda di Boves, ostrica e caviale Asetra

*

Tonno vitellato…

*

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala

*

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

*

Suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al Banyuls

*

Zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura

*

Pre dessert

*

Dessert Villa Crespi

*

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

*

300,00

per persona, bevande escluse