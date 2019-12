Belen Rodriguez anticipa il Natale con una foto su Instagram che fa il pieno di like e condivisioni tra i followers

Un’altra foto che lascia poco spazio all’immaginazione quella postata da Belen Rodriguez su Instagram nella quale la presentatrice-showgirl si mostra ai suoi numerosi followers con un velo trasparente, realizzato, verosimilmente, con lo stesso materiale con cui si realizzano decorazione o incartano regali natalizi.

Un accostamento ricercato e azzeccato quello di Belen che nel copy del post su Instagram, tra un emoticon e l’altra scrive: “Avete finito di incartare i regali di Natale??? Io mi sono portata avanti!!!“, presentandosi, di fatto, essa stessa come un regalo da scartare per chi la segue sul celebre social network, chiamato ad ammirare ancora una volta la showgirl argentina in versione vedo-non vedo.

Belen Rodriguez pronta per il Natale

Anche in questo scatto natalizio, Belen si dimostra perfettamente a suo agio davanti all’obiettivo fotografico, lasciando intravedere, in trasparenza, le parti più intime. La stessa Belen, tra una story e l’altra, ha precisato che quello “natalizio” rappresenta l’ultimo shooting fotografico dell’anno. Su Instagram, tuttavia, non mancheranno altri post e immagini ammalianti per i fan della modella argentina che farà il pieno di like anche durante le feste natalizie.

