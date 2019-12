Ecco quali programmi ci accompagneranno nella prima serata di giovedì 19 dicembre. Su Rai 1 spazio a Sanremo Giovani, su Canale 5 torna All Together Now

Rai 1, “Sanremo Giovani” – Il 2019 sta per finire, eppure la Rai già guarda al prossimo festival di Sanremo. Infatti in prima serata, ci sarà il primo appuntamento con Sanremo Giovani, dove verranno ascoltati otto artisti delle “Nuove Proposte”. La giuria che accompagnerà Amadeus, sarà formata da: Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio. Il voto della prestigiosa giuria, sarà aggiunto a quello della giuria demoscopica.

Rai 2, “Principe Azzurro Cercasi” – Arriva su Rai 2, la commedia americana del 2004. Il film tratta la storia di Mia, giovane principessa che ormai cresciuta, cercherà un principe azzurro. Il tutto per ereditare la corona di Genovia, da parte di sua nonna, Clarisse.

Rai 3, “Stati Generali” – Nuovo varietà invece per Rai 3. Prima puntata per il nuovo show condotto da Serena Dandini, che ci accompagnerà in sei puntate. Lo show prenderà il posto di “A raccontare inizia tu” con Raffaella Carrà. La novità del programma, sta nel ritorno di Neri Marcorè che offrirà nuove e divertenti parodie.

Rete 4, “Dritto e Rovescio” – La prima serata di Rete 4, si apre con il programma d’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Il talk show è incentrato sull’attualità e sulla situazione economica e politica del nostro paese. Ad arricchire il programma ci penseranno tanti ospiti in studio e clip sui topic scelti.

Canale 5, “All Together Now” – Torna la seconda edizione di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. In ogni puntata, una serie di partecipanti si sfideranno in prove di cover di canzoni famose. Ogni concorrente potrù cantare il brano per 90 secondi ed i giudici potranno esprimere un proprio giudizio a trenta secondi dall’inizio della canzone, duettando con il concorrente.

Italia 1, “The divergent Series: Insurgent” – In prima serata su Italia 1, torna la serie The Divergent, con in onda il secondo episodio della saga. La pellicola narra di Tris e Quattro che sono in fuga. A seguirli c’è Jeanine, leader degli eruditi. Tris e Quattro così, affronteranno sfide incredibili, che li porteranno alla conoscenza del loro passato.

La7, “Piazza Pulita” – Torna, come ogni giovedì, il programma d’inchiesta di La7. Come sempre alla conduzione ci sarà Corrado Formigli. Il motto del programma non cambia, e rimane “‘la realtà è la nostra passione”. Con questo spirito la trasmissione ci proporrà inchieste, servizi degli inviati e analisi con gli ospiti in studio sui principali temi di attualità di politica interna, esteri, economia, ambiente e società. I telespettatori possono commentare la puntata in diretta, attraverso la pagina Facebook del programma o su twitter con l’hashtag #piazzapulita.

Tv8, “Revenant: Redivivo” – Su Tv8 spazio al film che ha regalato il primo Oscar a Leonardo Di Caprio. La pellicola racconta le avventure dell’esploratore Hugh Glass, nelle impervie zone del North Dakota. Negli anni 20, Hugh si trova contro un orso Grizzly, i compagni vista la morte sicura decidono di abbandonarlo, per mettersi in salvo. Hugh però spinto da un forte istinto di sopravvivenza riesce a salvarsi.

NOVE, “I pinguini di mister Popper” – Spazio alle risate in prima serata sul NOVE. Infatti andra in onda il film comico con Jim Carrey. Mister Popper è un uomo sempre impegnato sul lavoro ossia agente immobiliare di lusso, tanto da non riuscire a dedicare tempo ai due figli Janie e Billy. Alla morte del padre, Popper riceve in eredità un gruppo di pinguini, che renderà difficile la sua convivenza in famiglia.

