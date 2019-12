Allerta meteo Liguria, per domani venerdì 20 dicembre disposta la chiusura di scuole ed un tratto dell’A6

In vista di domani, venerdì 20 dicembre, in Liguria è stata disposta le terza allerta rossa degli ultimi mesi. L’allerta sarà dalle 8 alle 21 a causa del passaggio della perturbazione sul Ponente ligure. A Savona e nelle zone vicine sarà invece allerta gialla dalle 21 di stasera alle 8 di domani. Dalle 21 di domani fino a mezzanotte sarà invece allerta arancione.

L’arrivo di un sistema frontale, dicono gli esperti di Arpal, provocherà precipitazioni diffuse in rapida intensificazione con cumulate molto elevate e temporali forti e organizzati, in particolare dalle ore centrali, con conseguente innalzamento dei livelli di fiumi e torrenti. I venti rinforzeranno fino a burrasca o burrasca forte con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa, anche oltre 150 km/h sui crinali più esposti. Previste anche intense mareggiate sul Ponente e sul Centro della regione.

Allerta meteo Liguria, chiuse scuole e porti

Con l’allerta meteo in Liguria resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado in tutti i comuni. Inoltre dalle 8 del mattino si fermeranno le attività presso i porti di Genova e Savona per lo sciopero per la sicurezza dei lavoratori indetti da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sempre a causa del maltempo. Con la chiusura dei cantieri a Genova si fermano anche i lavori del nuovo viadotto sul Polcevera che pure resta presidiato. Sul Levante invece l’allerta rossa scatterà a mezzogiorno ed andrà avanti per 12 ore.

LEGGI ANCHE—> Meteo, Tornano le piogge atlantiche ed il maltempo: le regioni colpite