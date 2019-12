Zaniolo e Mancini cantano “Bella Ciao” durante la festa di Natale in casa Roma

Gianluca Mancini, difensore, e Nicolò Zaniolo, trequartista, hanno dato spettacolo alla festa di Natale della Roma. I due infatti sono saliti sul palco chiedendo alla band che stava suonando di poter cantare “Bella Ciao“.

Zaniolo e Mancini cantano Bella Ciao: il video

I due compagni di squadra si sono scatenati a più non posso cantando a squarciagola sulle note della canzone che ha segnato anni di storia. Salti e cravatte che volano sopra la testa per una serata che è servita ad unire ancor di più il gruppo in vista del futuro.

Storia e significato di ‘Bella Ciao’

Bella Ciao è un canto popolare nato dopo la Liberazione italiana durante la Seconda Guerra Mondiale e cantato dal movimento partigiano italiano. Poi, successivamente, la canzone è stata tradotta in diverse lingue e diffusa in tutto il mondo. Fu cantata anche a Praga nell’estate 1947 nella rassegna ‘Canzoni Mondiali per la Gioventù e per la Pace’. L’autore del testo è sconosciuto, ma tra i più grandi interpreti di questo capolavoro c’è sicuramente Giorgio Gaber.

Di seguito il testo:

“Una mattina mi sono svegliato

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

una mattina mi son svegliato

ed ho trovato l’invasor.

O partigiano portami via

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

o partigiano portami via

che mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e se io muoio da partigiano

tu mi devi seppellir.

E seppellire la su in montagna

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e seppellire la su in montagna

sotto l’ombra di un bel fior.

Tutte le genti che passeranno

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e le genti che passeranno

mi diranno che bel fior.

E questo è il fiore del partigiano

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e questo è il fiore del partigiano

morto per la libertà”.