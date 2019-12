Vasco Rossi canta mentre passeggia e svela un retroscena: ecco il video pubblicato sul profilo Instagram del famoso artista.

A spasso per Bologna, con berretto e occhiali da sole, mentre canta ‘Sto pensando a te‘. Vasco Rossi ha pubblicato da poco un video sul proprio profilo Instagram in cui si vede il famoso artista camminare sotto la basilica di San Petronio nel capoluogo emiliano e canticchiare uno dei suoi pezzi più famosi. Vasco, inoltre, lascia in didascalia un commento attraverso il quale svela un importantissimo retroscena…

Vasco Rossi a spasso per Bologna mentre canta: il Video

Ecco le parole che accompagnano il Video di Vasco Rossi: “Sto pensando a te Mentre cammino mentre parlo mentre rido mentre respiro…#Loradistoria Ricordo quando, a Los Angeles, quel semplice giro di accordi che Saverio Principini ripeteva con la chitarra nel salone di casa mia …mi ispirò la melodia (e il testo) di “Sto pensando a te”“. Di seguito, il VIDEO che sta circolando in queste ore sui principali social e sulle bacheche di tutti i fan del 67enne originario di Zocca:

