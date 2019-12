Napoli, bimbo autistico escluso da recita di Natale: la madre cambia scuola come annunciato in una lettera scritta all’Ansa.

Incredibile quanto accaduto ad Afragola, in provincia di Napoli, dove un bimbo di 5 anni sarebbe stato escluso dalla recita di Natale perché affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo. Ad annunciarlo è la madre attraverso una lettera inviata, proprio in queste ore, all’Ansa. Intanto, la famiglia del piccolo sta continuando a ricevere tantissimi messaggi di solidarietà sui social.

LEGGI ANCHE >>> Bologna, incendio in un palazzo storico: c’è un morto

Napoli, bimbo autistico escluso da recita di Natale

Ecco alcuni passaggi della lettera scritta dalla madre del bimbo: “Non si trattativa di un’audizione per Broadway, né di una prima al San Carlo, ma di una semplice rappresentazione tra bimbi tra i 4 e i 5 anni della stessa scuola. Il mio piccolo, però, purtroppo non prenderà parte a questo appuntamento e non accetto nessun tipo di contentino. Anzi, a gennaio mio figlio frequenterà un’altra scuola“. La scelta della scuola, in ogni caso, farà sicuramente discutere e sentiremo sicuramente parlare di questa storia anche in futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Blitz dei Carabinieri nelle mense scolastiche: tutti i dettagli