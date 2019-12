Matteo Salvini dorme, di rientro da uno dei suoi molti impegni elettorali. Al suo fianco una ragazza si fa un selfie, ma la situazione le sfugge di mano.

Matteo Salvini torna da uno dei molti impegni in giro per l’Italia e si addormenta in aereo. Nulla di trascendentale, se non fosse che la scena è stata ripresa. Ma c’è molto altro perché l’immagine del leader leghista non è quella che i suoi elettori potrebbero immaginare. E spunta un dito medio.

A fotografarlo infatti è stata una ragazza che viaggiava accanto a lui sull’aereo. E che ha ne approfittato per un gesto che pure nel linguaggio non verbale di Salvini è stato sdoganato diverse volte. Eppure questo selfie di Erika (così si chiama lei) ha fatto il giro del web. E ha scatenato le reazioni più disparate.

A cominciare da quelle del diretto interessato che non si era accorto di nulla ma poi ovviamete ha capito tutto. Non appena l’immagine è diventata virale via social ha risposto così: “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”. E poi in serata ha anche aggiunto: “Si riparte direzione Roma! Speriamo di avere una vicina di volo educata“.

Le reazioni al dito medio contro Salvini, Calderoli bacchetta

Tantissimi quelli che hanno voluto dire la loro sull’immagine del dito medio comn salvini sullo sfondo. Come Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato e leghista della prima ora che all’Adnkronos non ha contestato tanto il gesto, quanto il modo: “Viva la democrazia sempre, ma farlo a uno che dorme richiede un coraggio da leone di cartone”.

Sul web invece è stata una valanga. Di insulti, certamente, ma anche di persone che si sono schierate al fianco della ragazza, poco più che maggiorenne. Lei ha dovuto subito oscurare il suo priofilo Instagram ricoperta di insulti da chi non ha apprezzato nè il gesto nè il suo poco coraggio.

Una delle prima a metterla alla berlina è stata la senatrice del Carroccio Roberta Ferrero, che ha postato sul proprio profilo Facebook la fotografia quando ancora in pochi l’avevano vista. “Ecco a voi la coraggiosa del giorno. Fa il medio a Salvini, mentre dorme. Poi vanno alle manifestazioni delle sardine per dire che in Italia c’è un linguaggio d’odio…”. In realtà nessuno può essere certo che la ragazza sia una ‘sardina’ o almeno sia favorevole al movimento.