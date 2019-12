Alexander Kolarov e Cristina Buccino. Il gossip è esploso da pochissimo e sta già facendo il giro del web. Ma scopriamo cosa c’è di vero.

Alexander Kolarov è pronto al divorzio. Non dalla Roma, squadra che l’ha riportato in Italia e dove si trova benissimo. Ma dalla moglie Vesna che sta con lui da 12 anni. Il motivo risponde al noime di Cristina Buccino, showgirl e modella amatissima dal pubblico italiano.

Secondo il portale serbo Viraltab tra Kolarov e la moglie tira aria pesante. Già qualche anno fa lei lo aveva perdonato per il tradimento con Kristina Mijacevic (dalla quale ha avuto un figlio, Peter, che pggi ha 4 anni). E soprattutto da quando lui è tornato in Italia per vivere a Roma, lei non lo ha seguito nonostante i due figli insieme, Una che oggi ha 8 anni e Nicholas, che ne ha sei.

Oggi scoppia la bomba: il difensore giallorosso da qualche tempo starebbe frequentando Cristina Buccino. Non è una voce nuova perché già qualche anno fa i due erano stati accostati. Ora però ci sarebbeyuna storia vera e propria. Anche se, nella tarda serata di oggi, lei ha smentito via social: “Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco, non so come è fatto e non so nulla su di lui“.

Cristina Buccino e i suoi amori famosi, oggi dice di essere single

L’ultima apparizione in tv di Cristina Buccino è quella all’Isola dei Famosi 2015. Ma di recente al settimanale ‘Mio’ ha ammesso che non le interessa più la televisione: “Non la trovo né stimolante né educativa. Instagram invece è un mezzo che ti permette di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana o meno. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti e che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento”.

La showgirl è stata legata a Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, poi al primo figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, ma anche al procuratore sportivo Gabriele Giuffrida. L’estate di due anni fa si è favoleggiato di un suo flirt con Cristiano Ronaldo conosciuto a Ibiza, mai smentito.

Sempre del 2017 è la presunta relazione con Colin Farrell, uno degli scapoli d’oro di Hollywood. due si erano conosciuti a Milano durante la Fashion Week e come aveva svelato ‘Novella 2000’ sarebbe anche scoccata la scintilla. Lei aveva cavalcato la notizia con nonchalance, ma nessuno ha mai realmente visto i due insieme. Oggi Cristina diceva di essere felicemente single. Ma forese non è più così.