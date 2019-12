Il Grande Fratello VIP 2020 sarà uno dei programmi di punta del palinsesto invernale di Canale 5

Terminate le festività natalizie, per i canali televisivi inizia un’ulteriore fase di programmazione con fiction, reality e talk show per la stagione invernale. Canale 5 punterà nuovamente su un reality, l’atteso Grande Fratello Vip condotto, nell’edizione 2020, da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara come opinionista.

Il cast del programma si va formando. Sono già certi della partecipazione Rita Rusic, Antonella Elia, Adriana Volpe, Barbara Alberti, Paola Di Benedetto, Pago, Michele Cucuzza, Antonio Zequila, Aristide Malnati e il modello Andrea Denver. Marco Carta ha rivelato di aver rifiutato l’invito. Altri partecipanti si aggiungeranno nei prossimi giorni.

Nel frattempo, indiscrezioni dei siti di settore riferiscono di un’importante novità che riguarderà la programmazione e la collocazione in palinsesto del GF Vip su Canale 5.

Grande Fratello Vip, programmazione e palinsesto

Slitta di un giorno l’inizio del programma. Dapprima previsto per il 7 gennaio, il GF VIP comincerà il giorno seguente, mercoledì 8, per evitare la concomitanza con il film tv dedicato ad Alberto Sordi trasmesso su Rai 1.

Ci sono conferme anche sulla doppia programmazione settimanale del GF che potrebbe avere un ulteriore prime time il venerdì sera per concorrere con il Cantante Mascherato, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Dopo la prima puntata prevista mercoledì 8 gennaio, il reality andrà in onda, quindi, lunedì e venerdì con il conseguente ritorno di Live Non è la D’Urso alla domenica sera. Nel domino dei palinsesti cambierà canale Tiki Taka. Considerata l’ampia durata del talk show della D’Urso, il programma di approfondimento calcistico di Pierluigi Pardo si trasferirà, in seconda serata, su Rete 4.

