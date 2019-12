Diletta Leotta si rilassa dopo una lunga giornata di lavoro, la posa slip è veramente intrigante e i 4 tapiri una conferma che stiamo parlando di una delle donne più note del momento.

Leggi anche –> Sceglie le mutande Uomo

La giornata di Diletta Leotta è sempre ricca di impegni lavorativi e non. Tra le lunghe sedute in palestra, le interviste per Dazn e gli obblighi legati agli sponsor pubblicitari, è difficile trovare momenti di relax, per la bella showgirl catanese.

Proprio la giornata odierna si era aperta questa mattina, molto presto, con un post su Instagram che la immortalava alle 7,30 durante la colazione, già in perfetta forma e con un trucco impeccabile. Diletta aveva subito annunciato: “Pronti per una lunga giornata di lavoro“, dichiarandosi carica per tutti gli impegni programmati.

Fra poco uscirà la sua intervista one to one, con Cristiano Ronaldo, attesissima per le festività natalizie, mentre i suoi spot con una nota marca di indumenti intimi, sta facendo il giro del web, con i fan sempre pronti a commentare positivamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta lo mette appena sveglia: i fan la bacchettano – Foto

Diletta Leotta posa con mutande da uomo:

La presentatrice televisiva, star di Instagram, ha voluto condividere con i suoi followers anche la conclusione di questa lunga giornata. Poco fa infatti ha postato una foto che la ritrae in una posa con indosso un intimo da uomo della marca da lei sponsorizzata e con una bella esclamazione: “Finalmente a casa dopo una lunga giornata di lavoro!”.

Tra l’altro nella foto quello che colpisce, oltre alla sua straordinaria bellezza, è lo sfondo in cui compaiono ben 4 tapiri. Non è un mistero infatti come Diletta sia diventata un vero e proprio bersaglio di Staffelli & Co., sia per le sue forme avvenenti che per la carriera in rampa di lancio. L’invidia delle colleghe sembra aver scatenato solo i detrattori, mentre la biondissima influencer, continua a sorridere di gusto.

I fan la apprezzano così com’è, bella e naturale. Alla prossima posa…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, altro attacco: “Favorisce il maschilismo”. Arriva la difesa